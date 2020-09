Le tournoi de Fos annulé

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Fos Provence

On ne compte plus les rencontres de présaison annulées à cause de cas COVID-19 au sein des différents effectifs des clubs. Suite à la défection de la JDA Dijon, l'AS Monaco a également décidé de ne pas se rendre à Fos-sur-Mer pour le tournoi prévu par le club local ce vendredi 4 et samedi 5 septembre. Du coup, ce tournoi est purement et simplement annulé. A la place, les BYers affronteront l'équipe d'Antibes ce vendredi à 18h à la Halle Parsemain annonce La Provence.