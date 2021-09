Leaders Cup : Boulazac et Antibes faciles, Lille l'emporte à Denain

PRO B

Crédit photo : BBD

La saison 2021-2022 de la Ligue Nationale de Basket a officiellement démarré ce vendredi 17 septembre avec le début de la Leaders Cup Pro B.

Pour ce premier match, Boulazac et Antibes l'ont facilement emporté à domicile contre Saint-Chamond (85-67) et Saint-Vallier (83-63). Adroits à 3-points (11/26) à l'Agora, les Périgourdins ont fait l'écart dans le troisième quart-temps (28-16). Ivan Février a fini meilleur marqueur du BBD avec 17 points. De leurs côtés, les Sharks ont fait la course en tête avec un excellent Tim Derksen. Enfin, dans le dernier match de la soirée, Lille s'est imposé sur le parquet de Denain 73 à 69. Les locaux menaient pourtant à la pause, sans toutefois avoir pu creuser l'écart (33-29).

Ce samedi, il y aura deux autres affiches de Leaders Cup Pro B : l'ASA Basket reçoit l'Elan Chalon et Quimper accueille Evreux.