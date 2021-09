Leaders Cup : Chalon remporte le choc à Nancy

PRO B

Après avoir perdu à Vichy en Coupe de France masculine ce mardi, l'Elan Chalon s'est incliné face au SLUC Nancy (82-85) en Leaders Cup Pro B, ce samedi au Colisée. Si la partie a été très serrée, les Lorrains ont pris le meilleur départ (19-24 au bout du premier quart-temps) avant que les locaux ne leur passent un 11-0 sur la deuxième période pour mener 42-40 à la mi-temps. C'est en fin de match que tout s'est décidé : les deux hommes de la rencontre, Caleb Walker (25 points à 10/16 aux tirs, 4 rebonds, 7 passes décisives, 3 interceptions et 4 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 35 minutes) et Stéphane Gombauld (24 points à 10/16 et 7 rebonds pour 26 d'évaluation en 29 minutes), ont marqué deux paniers pour donner deux possessions d'avance aux leurs à 1 minute de la fin (76-80). Derrière, l'équipe d'Antoine Eïto (14 points à 4/8, 7 passes décisives et 4 balles perdues en 24 minutes) n'est pas parvenue à égaliser.

Les deux équipes se retrouveront pour le match retour dans 10 jours, le mardi 5 octobre, à Nancy. En attendant, le SLUC se déplacera chez l'Alliance Sport Alsace le vendredi 1er octobre.