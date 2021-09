Leaders Cup : Vichy prend le dessus sur Boulazac après prolongation

PRO B

Crédit photo : François Pietrzak

Après avoir battu l'Elan Chalon en Coupe de France, Vichy a fait tomber l'autre équipe reléguée de Jeep ELITE, le Boulazac Basket Dordogne. Les Auvergnats se sont imposés 77-75 après prolongation contre le BBD. Menés de 8 points (28-36) à la pause, ils ont signé un très bon troisième quart-temps pour revenir et passer devant avant que les Périgourdins n'arrachent la prolongation en fin de match. Finalement, portée par le jeune Mamadou Guisse (14 points à 7/10 aux tirs et 5 rebonds pour 16 d'évaluation) et le vétéran Charles-Henri Bronchard (15 points à 5/6 et 5 rebonds pour 21 d'évaluation), l'équipe de Guillaume Vizade a fini devant.

Prochain match pour Vichy mardi contre Saint-Chamond. Une équipe ligérienne que Boulazac retrouvera vendredi prochain.