Léo Billon (Boulazac) va lancer sa carrière professionnelle à Saint-Quentin

PRO B

Après ses trois années passées au Pôle France, Léo Billon (1,97 m, 20 ans) a rejoint le Boulazac Basket Dordogne. Là-bas, cet ailier a joué avec les Espoirs (7,8 points à 32,1% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 0,6 passe décisive pour 6,8 d'évaluation en 29 minutes sur neuf matches en 2020-2021) tout en étant partenaire d'entraînement de l'équipe professionnelle, entrant même à deux reprises en Jeep ELITE sur la saison 2020-2021. Pour le champion d'Europe U16 2017, il est temps de passer professionnel. Ce sera le cas la saison prochaine, sous les couleurs du Saint-Quentin Basketball en Pro B selon nos informations. Avec lui, le SQBB - qui n'a pas de centre de formation agréé et doit donc compter quatre joueurs U23 dans son effectif professionnel afin de ne pas payer d'amende - tient un joueur un "3 and D" capable d'être précieux aux côtés d'arrières de talent. Comme c'était le cas avec la génération 2001 en équipe de France.