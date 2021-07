Léopold Delaunay (Cholet) pourrait lancer sa carrière professionnelle à Vichy

PRO B

Excellent avec les Espoirs de Cholet cette saison où il n'a plus rien à prouver désormais (12,9 points, 7,6 rebonds, 3,9 passes décisives et 2,8 interceptions pour 19 d'évaluation en 26 minutes et 16 matchs de championnat), Léopold Delaunay (1,93 m, 19 ans) serait proche de s'engager avec la JA Vichy, rapporte Ouest France.

Dans l'Allier, le jeune arrière, finaliste malheureux du Trophée du Futur en mai dernier, lancerait définitivement sa carrière professionnelle. Car sous les ordres d'Erman Kunter, Delaunay n'a fait que trois petites apparitions. Sa probable arrivée à Vichy lui permettrait de rejoindre, selon toute vraisemblance, son ami Hugo Robineau. Tous les deux ont joué ensemble à la Jub Jallais Basket Club puis à l'Académie Gautier Cholet Basket.