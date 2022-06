Léopold Delaunay prêté un an de plus à Vichy

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Le jeune arrière français Léopold Delaunay (20 ans, 1,93 m) revêtira les couleurs bleues et blanches de la Jeanne d'Arc jusqu'en 2023. Il est prêté par Cholet depuis 2021.

Arrivé du Maine-et-Loire en 2021 pour gagner du temps de jeu dans un effectif professionnel, Delaunay a été souvent utilisé en tant que sixième homme dans l'effectif de Guillaume Vizade. De par sa présence en défense et sa polyvalence, le natif de Cholet a réalisé une première saison solide dans l'antichambre de l'élite du basket français. Il a compilé en moyenne 6,1 points à 59,8% aux tirs dont 34,4% à 3-points, 3,8 rebonds et 1,9 passe décisive pour 9,2 d'évaluation en 17,7 minutes.

Pour Vichy, la prolongation de Léopold Delaunay confirme un peu plus encore la volonté des dirigeants : miser sur la jeunesse et la continuité. Coach Vizade a été prolongé, idem pour le jeune pivot Serge Mourtala et Noah Penda (17 ans) est arrivé pour deux saisons en provenance du Pôle France.



Léo vous explique le « and one » au basket



Après une superbe saison 2021-22, il reste 1 année supplémentaire en prêt à la JAV CM pour continuer son développement.

Welcome (back) @LeopoldDelaunay #JAV #retourauxsources #ProB pic.twitter.com/Bo9cGj4EIS

— JAV CM (@javcm_basket) June 10, 2022