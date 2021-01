Les 31 affiches de Pro B du 22 janvier au 13 février

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Réunie en assemblée générale ce mardi 19 janvier, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a décidé de la programmation de trente-et-un match de Pro B, du 22 janvier au 13 février. Comme la Jeep ÉLITE, la deuxième division française continuera jusqu'à la trêve internationale de la mi-février.

Seront notamment au programme de belles affiches comme la rencontre entre Blois et Quimper, le 29 janvier prochain, ou encore celle opposant Paris à Nantes, le 13 février. Face à la persistance de la pandémie, le comité directeur devrait se réunir rapidement afin de travailler sur les différentes hypothèses de fin de saison, en fonction des contraintes et des arguments sportifs et économiques, a-t-on appris. L'objectif étant que chaque équipe totalise au moins sept rencontres à la mi-février. Les Béliers de Quimper disputeront ainsi cinq matchs quand Rouen, par exemple, n'en jouera "que" deux.

Les différentes hypothèses de montées et descentes ainsi que la question du ranking - contre lequel le directeur de Fos-sur-Mer, Willian Raffa, s'oppose - seront notamment abordées.

Le calendrier complet :

22 janvier :

Nancy vs. Gries-Oberhoffen

23 janvier :

Quimper vs. Paris

Denain vs. Lille

Fos-sur-Mer vs. Saint-Chamond

Nantes vs. Aix-Maurienne

Poitiers vs. Souffel

26 janvier :

Rouen vs. Évreux

Vichy-Clermont vs. Denain

29 janvier :

Nantes vs. Saint-Chamond

Aix-Maurienne vs. Vichy-Clermint

Antibes vs. Poitiers

Blois vs. Quimper

Évreux vs. Paris

Saint-Quentin vs. Nancy

Denain vs. Fos-sur-Mer

Gries-Oberhoffen vs. Lille

2 février :

Saint-Chamond vs. Souffel

5 février :

Saint-Quentin vs. Aix-Maurienne

Poitiers vs. Paris

Vichy-Clermont vs. Nancy

Quimper vs. Fos-sur-Mer

Gries-Oberhoffen vs. Rouen

Lille vs. Antibes

Évreux vs. Blois

9 février :

Souffel vs. Nantes

Quimper vs. Saint-Quentin

13 février :