Les clubs de Pro B d'accord pour jouer deux matchs en février mais...

Victorieux d'Aix-Maurienne sur les coups de 22 heures vendredi au Palais des Sports de Marseille (84-74), Fos-Provence est parti en week-end avec le sentiment du devoir accompli. Mais aussi avec une vraie interrogation : quelle sera la date de son prochain match ? Alors que les spectateurs ne peuvent toujours pas revenir dans les salles de LNB, la ligue a convoqué une nouvelle Assemblée Générale mardi afin de décider de la suite immédiate à donner au championnat.

Directeur du club fosséen, William Raffa a révélé que les clubs de Pro B ont acté une position commune au cours d'une visioconférence plus tôt cette semaine : OK pour deux rencontres supplémentaires en février. Mais ils n'auront pas forcément le dernier mot sur leur championnat.

« Tous les dirigeants de Pro B se sont réunis en visioconférence jeudi afin que l'on parle d'une seule voix lors de l'Assemblée Générale. Quand il y a un vote, les clubs de Jeep ÉLITE, dont les voix comptent doublent, se prononcent aussi pour les décisions concernant la Pro B donc nous voulons une position assez commune. Nous sommes tous d'accord avec la résolution proposée qui est de jouer deux matchs à huis-clos en février, dont un à domicile. Nous, comme d'autres, on aurait même aimé en disputer plus. Ces deux matchs seront peut-être les 29 janvier et le 6 février, ou sinon, on n'a pas les dates. Ce manque de visibilité est insupportable. Ce soir, nos joueurs ne savent pas quand ils joueront pour la prochaine fois. Je crois que c'est une situation inédite dans le sport professionnel français que de n'avoir aucune visibilité sur la prochaine rencontre. Le paramètre qu'on ne maîtrise jamais, c'est le vote des clubs de Jeep ÉLITE pour une résolution concernant la Pro B. Les clubs de l'antichambre sont majoritairement pour jouer ces deux journées en février. »



William Raffa, le directeur général de Fos-Provence

(photo : Sébastien Grasset)



« Si le huis-clos continue en mars, on fait quoi ? »



À la manière de Pascal Donnadieu, Fos-Provence plaide surtout pour une prise de décision sur le long-terme. Un consensus sur février, d'accord, mais le club de William Raffa voudrait surtout savoir comment se positionner sur le reste de la saison.

« Avec Fos, nous voulons que tous les clubs se mettent d'accord une bonne fois pour toute. Car si le huis-clos continue en mars, on fait quoi ? On refait une AG et on revote pour deux journées supplémentaires ? On aimerait qu'il y ait des décisions simples et définitives, qui ne seront pas faciles à prendre, mais qui seront utiles une fois actées. On vogue trop au gré des décisions gouvernementales. La politique de la ligue est de s'adapter. Je me mets à leur place, ce n'est pas facile. »