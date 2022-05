Les finalistes au titre de meilleur jeune en Pro B connus

PRO B

Ils sont trois à avoir été nommés finalistes du trophée de meilleur jeune de Pro B par la LNB : Lucas Beaufort (Aix-Maurienne), Clément Frisch (Denain) et Lucas Ugolin (Nancy). L'un d'entre eux succèdera à Hugo Besson, élu au terme de la saison 2020/21.

Lucas Beaufort, FRA - Aix-Maurienne SB

Il est l'une des belles surprises de la saison de Pro B. À 19 ans, Lucas Beaufort a sérieusement commencé à faire ses gammes pour sa première saison professionnelle. Et pourtant, il n'a pas été facile de se faire une place en championnat, derrière Eric Washington, meneur titulaire de l'AMSB au début de saison. Mais à force de travail, Beaufort a acquis un vrai rôle dans la rotation (30 minutes de moyenne sur les 7 derniers matchs). Le déclic est venu sur le parquet de Lille en décembre, où il a conduit son équipe vers la victoire alors qu'il s'était retrouvé seul meneur dans le groupe, le temps de quelques jours. Depuis, le joueur formé à Strasbourg s'est accroché à un rôle de titulaire solide, en gratifiant les supporters aixois de quelques sorties très remarquées (24 points et 7 passes décisives contre Gries-Souffel le 25 mars dernier). Il tourne cette saison à 7,9 points, 1,9 rebonds et 2,5 passes décisives de moyenne pour 7,4 d'évaluation. Un nouveau combo-guard pour succéder à Hugo Besson ?

Clément Frisch, FRA - Denain Voltaire

Les attentes étaient élevées concernant Clément Frisch, pour sa première saison professionnelle. Mis en confiance dans la rotation denaisienne, l'intérieur de 20 ans les a pleinement satisfaites. Dominant dans la raquette malgré son jeune âge, 2 double-double impressionnants sont déjà à mettre à son actif : 20 points et 16 rebonds en Leaders Cup contre Lille (1er octobre), 24 points et 13 rebonds en championnat contre Blois (5 novembre). Mais il s'est surtout montré précieux dans des moments clés, lorsque son équipe avait le plus besoin de lui. Ancien coéquiper de Lucas Beaufort à Strasbourg, il a lui aussi su passer le cap Espoirs - Pro B en peu de temps. Il en a profité pour se faire une place dans le 5 de départ (19 titularisations en 27 matchs) et commencer à se faire un nom en Pro B. Cette saison, il cumule 11 points et 4,1 rebonds de moyenne pour 11,9 d'évaluation. Après une médaille d'argent aux Mondiaux 2021 avec l'Équipe de France U19, Clément Frisch continue sur sa bonne lancée et aspire à une nouvelle ligne dans son palmarès.

Lucas Ugolin, FRA - SLUC Nancy

Il faut du cran pour être sélectionné parmi les meilleurs jeunes de Pro B alors que l'on joue dans l'équipe classée à la 2e place du championnat. Encore plus lorsqu'il s'agit d'une équipe dans laquelle évolue le meilleur marqueur et rebondeur de la division (Stéphane Gombauld). Malgré cela, Lucas Ugolin s'est fait une vraie place dans la rotation nancéienne (15 minutes de moyenne). Membre de la génération 2002, à l'instar des deux autres nommés, Ugolin s'est encore distingué par ses qualités offensives multiples, que ce soit par des dunks explosifs ou des shoots derrière l'arc (42,9% à 3-points, 9e du championnat). Lui aussi vice-champion du monde U19 avec les Bleus, il impressionne par son efficacité. À Nancy jusqu'en 2024, Lucas Ugolin est bien décidé à s'affirmer comme l'un des éléments clés de la rotation du SLUC, et représente un vrai rôle de facteur X dans la course à la montée. En 28 rencontres, il affiche 6,8 points, 1,4 rebonds et 1,1 passe décisive par match. Reste à savoir si ce sera suffisant pour être élu meilleur jeune cette saison.