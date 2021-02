Les grandes lignes du projet de fin de saison de Jeep ELITE et de Pro B qui va être soumis aux présidents

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Théo Quintard

Ce mercredi, les présidents de Jeep ELITE et de Pro B vont se réunir entre eux afin de décider ce qu'il en sera de la fin de la saison, largement perturbée par la crise de la COVID-19. Le projet qui va leur être présenté prévoit d'aller au bout de la saison régulière (34 matches) dans les deux divisions avec :

Une reprise de la compétition le 6 mars.

Trois matches par équipe de Jeep ELITE en mars, six d'entre elles disputant encore une Coupe d'Europe, alors que huit (dont quatre toujours engagés en Coupe d'Europe) doivent jouer le quart de finale de Coupe de France avant le 20 mars.

Pas de playoffs en Pro B. En Jeep ELITE, un Final 8 est espéré après le 15 juin, date à laquelle les équipes devront libérer leurs joueurs convoqués en équipe nationale pour le Tournoi de Qualification Olympique (TQO).

Il reste cependant des points à éclaircir. Comme de savoir si les formations non engagées en Coupe d'Europe pourront rattraper leur retard en mars. Boulazac n'a à ce jour disputé que 8 rencontres. Si le BBD n'a que 3 matches de programmées en mars, il leur restera alors 23 rencontres à caler entre le 1er avril et le 14 juin. Ils devront ainsi jouer en moyenne tous les 3,2 jours.

Strasbourg, l'exemple du calendrier potentiellement intenable ?

La donne serait encore plus compliquée pour Strasbourg. Si la SIG a elle déjà joué 11 matches en Jeep ELITE, elle est déjà assurée d'en disputer 6 au deuxième tour de la Ligue des Champions (BCL) en plus du quart de finale de Coupe de France contre Dijon. Avec seulement neuf joueurs professionnels, le groupe de Lassi Tuovi doit encore prendre part à 30 rencontres minimum en trois mois et demi (105 jours), de début mars à mi-juin. Intense !

Pour rappel, si les présidents valident ce programme ce mercredi, il devra encore être voté lors de l'Assemblée Générale du lundi 22 février.