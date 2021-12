Les grandes manœuvres démarrent à Évreux : Bangaly Fofana in, Andreja Stevanovic out

PRO B

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Sur une terrible série depuis le retour de la trêve internationale avec deux défaites sur le fil face à deux concurrents pour le maintien (80-82 à Gries-Souffel et 79-80 contre Rouen), l'ALM Évreux se retrouve désormais lanterne rouge de Pro B, sevrée de victoire depuis le 5 novembre. Vraiment pas le standing d'un club historique de l'antichambre, parmi les rares à avoir passé les 24 ans d'existence de la LNB dans le giron de la ligue.

De fait, Neno Asceric a décidé de procéder à des premiers ajustements. Ainsi, selonParis-Normandie, Bangaly Fofana (2,13 m, 32 ans) s'apprête à rejoindre les rangs de l'équipe euroise. Ex-pivot de référence de Pro A dans ses grandes années strasbourgeoises, le champion de France 2009 sort d'une demi-saison de reprise à la JL Bourg (1,7 point à 60% et 1,6 rebond en 7 minutes de moyenne sur 12 matchs), après 410 jours sans compétition et trois opérations du genou qui l'ont forcé à remodeler son jeu, beaucoup plus au sol qu'à sa belle époque. L'histoire se répète pour lui puisque plus tôt cette année, il avait déjà signé dans l'Ain afin de pallier la première rupture des ligaments croisés de Thibault Daval-Braquet, engagé par l'ALM et victime d'une rechute en septembre. Aperçu à 342 reprises dans l'élite et 87 fois en Coupe d'Europe, Fofana n'a toutefois jamais connu la Pro B. Et quoi de mieux qu'un déplacement chez le leader Saint-Chamond pour découvrir les charmes de l'antichambre vendredi prochain ?

Les spécificités de la Pro B, justement, Andreja Stevanovic a eu du mal à les apprivoiser. Arrivé auréolé d'un CV intéressant, sublimé par un passage au Partizan Belgrade en 2017, le top scoreur du championnat serbe (23,3 points à 47% avec Kragujevac) s'est raté en Normandie, ne tournant qu'à 7,1 unités à 37,5%. Ses trois dernières sorties ? 2 points à 1/2 à Gries, 2 points à 1/5 en Leaders Cup à Quimper et 1 point à 0/3 contre Rouen. Par conséquent, l'ancien shooteur d'Aleksinac va être remercié par l'ALM selon nos informations. Et s'il est le seul sur le départ pour l'instant, d'autres feraient bien de rapidement hausser leur niveau de jeu : on pense notamment à l'intérieur lituanien Julius Kazakauskas (5,7 points à 36%, 6,7 rebonds et 2,6 passes décisives), limité à 14 et 8 minutes de jeu sur ses deux derniers matchs alors qu'il tournait à 26 minutes de moyenne auparavant.



Stevanovic a disputé 11 matchs avec Évreux

(photo : Antoine Bodelet)