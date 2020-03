Les joueurs étrangers vont-ils tous quitter le sol français ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

La suspension des matchs de Jeep ELITE et Pro B par la Ligue Nationale de Basket (LNB) jusqu'à la fin mars ainsi que les annonces du président des Etats-Unis d'Amérique Donald Trump concernant la fermeture des frontières aux personnes arrivant depuis l'espace Schengen (à partir du samedi 14 mars, à 5h heure française) va entraîner le départ de nombreux joueurs étrangers du championnat de France dans les jours et semaines à venir.

A Rouen, l'arrière américano-arménien Andre Spight a déjà annoncé son retour au pays de l'Oncle Sam, sur son compte Instagram. "On n'a pas donné notre accord, a commenté dans Paris-Normandie le directeur sportif Michel Veyronnet. Mais on prend acte." Il est difficile de croire que le Californien sera de retour début avril, si le championnat de Pro B reprend. La question est de savoir comment le RMB va pouvoir le remplacer alors que la date limite des transferts (le 29 février) est d'ores et déjà passée.

Jeudi soir dans Le Parisien, le président de l'Elan Chalon Dominique Juillot évoquait ces nombreux départs à venir.

"Ils veulent quitter la France. Et je sais très bien qu'une fois qu'ils seront rentrés chez eux, ils ne voudront plus revenir. Je ne les juge pas, je préférerais aussi être malade à côté de chez moi qu'à l'autre bout du monde. Mais si on reprend le championnat sans eux, où sera l'équité sportive ? Je pense que si l'on n'est pas en capacité normale de reprendre le championnat, il faut envisager que la saison ne puisse pas aller à son terme."

Une question qui devrait occuper les dirigeants de club dans les jours à venir.