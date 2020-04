Les personnalités influentes du basket français : n°21, Jean-François Martins

PRO B

Crédit photo : DR

Ah le basket et Paris, l'éternel débat. L'idée d'un grand club dans la capitale française est un doux rêve. Mais un rêve qui semble se dessiner, de plus en plus, en réalité.

Le Paris Basketball, un club qui compte... compter

Anne Hidalgo, maire de Paris, a fait le choix de se détacher de la mairie de Levallois et ainsi de mettre fin à l'union avec le Levallois Sporting Club. Le Paris-Levallois, créé en 2006, n'existe plus. Cependant, la volonté de voir un club de basketball de haut-niveau dans la capitale est toujours là. C'est ainsi que la mairie a soutenu le projet de l'investisseur américain David Kahn d'implanter un club de basketball de haut-niveau dans Paris intra-muros. En 2018, le Paris Basketball est ainsi né. Jean-François Martins, l'adjoint à la maire de Paris en charge des sports, du tourisme et des Jeux olympiques de 2024, se montre très régulièrement depuis aux côtés de l'ancien dirigeant des Minnesota Timberwolves (NBA).



Une nouvelle Arena en construction

Le Paris Basketball s'installe petit à petit dans le riche univers sportif de la capitale et joue actuellement en Pro B, la deuxième division. Il est question de le voir monter les étapes une à une. L'explosion devrait avoir lieu avant 2024, quand l'équipe pourra évoluer dans la toute nouvelle arena Porte de la Chapelle, elle qui est notamment conçue pour accueillir les compétitions basket des Jeux olympiques de Paris. Le Paris Basketball en sera le seul club résident. Il compte y disputer la saison de Jeep ELITE mais aussi à terme l'EuroLeague. Vaste projet.

La NBA à Paris, pas un mince événement

Jean-François Martins soutient fortement ce projet et la mairie injecte des moyens financiers important dans le projet de David Kahn, avec une subvention annuel conséquente mais aussi le financement de "l'Arena 2". Concernant le basketball, l'homme politique ne s'arrête pas là. Dans Le Parisien en 2018, il assurait vouloir d'un grand club féminin de basketball à Paris. Il disait alors avoir "envie de voir émerger un club féminin. On accompagne un projet et la valorisation de la formation parisienne. On aura à Paris un grand club féminin, mais il faut se donner le temps de construire les bases." Dans les faits, le dossier ne semble pas avancer. Pas encore. La NBA, dont la notoriété est bien plus évidente, elle, est bien devenue un fait à Paris. Le 24 janvier s'est déroulé à Bercy le premier match de saison régulière en France. Jean-François Martins a longtemps porté le projet qui a fini par aboutir. Un événement qui a eu l'écho médiatique attendu, avec de très nombreux sujets dans la presse généraliste et nationale, autour de cette rencontre.

C’EST FAIT ! Après plusieurs années d’engagement de @Paris en faveur du Basket , nous avons obtenu l’an prochain un match de @NBA

Très fier d’avoir rendu cela possible pour les parisiens #NBAParis pic.twitter.com/cAzQSMou8n — J-Francois Martins (@jfmartins) March 28, 2019

Le classement BeBasket 2020 des personnalités les plus influentes du basketball français :