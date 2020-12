Les promesses de Souffelweyersheim : "On peut embêter tout le monde"

PRO B

Battu vendredi à Fos-sur-Mer (66-72), Souffelweyersheim n'avance pas au classement et reste englué dans les dernières places de Pro B avec deux défaites en autant de rencontres. Mais en terme de contenu, le BCS a pu acquérir de nouvelles certitudes qui compteront au moment d'aborder des matchs plus à leur portée que des déplacements en Provence ou à Blois.

À créditer d'une Leaders Cup convaincante où ils ont notamment corrigé Nancy aux Sept-Arpents (82-63) avant de pousser le SLUC à une prolongation en Lorraine (71-74), les Alsaciens ont réalisé une deuxième mi-temps de haute volée vendredi à Parsemain, dans la droite lignée de ce qu'ils avaient déjà proposé quelques semaines plus tôt en quart de finale de la Leaders Cup (73-78).

Le problème, c'est que le BCS n'arrive pour l'instant pas à tenir un tel niveau de performance sur l'intégralité des 40 minutes. Dominateurs en seconde période après avoir réussi à fermer la raquette et à trouver la main chaude de Michael Oguine (notre photo ; 21 points à 7/10 à trois points), les Souffelois avaient été balayés en première mi-temps par Fos-Provence (31-48), incapables notamment de tenir le ballon (10 balles perdues cumulées pour les deux meneurs, Oumarou Sylla et Timothé Vergiat). Mais le changement de braquet après la pause et le fait d'avoir été en position de l'emporter de gagner chez un cador de Pro B sont porteurs d'espoir. « Je suis persuadé que nous avons une équipe qui tient la route », assure Stéphane Éberlin. À tel point que le BCS pouvait même nourrir quelques regrets vendredi soir, quand bien même un succès à Fos-sur-Mer n'était pas prévu sur la feuille de route du début de saison.

« Vu la physionomie du match, c'est sûr que ça nous en laisse quelques uns », admet le capitaine Jason Bach. « On lâche beaucoup de gomme pour revenir dans le coup car on est quand même à -17 à la mi-temps. On peut avoir des regrets mais c'est un match qui nous permet d'avancer car on se rend compte que quand on s'appuie sur nos valeurs, à savoir la défense, on peut jouer n'importe qui et même être meilleur que les meilleures équipes du championnat. Je pense qu'on peut embêter tout le monde en Pro B. On l'a vu sur les deux matchs qu'on a fait ici à Fos : nous sommes capables de montrer des très mauvais visages comme des très bons. Maintenant, il faut que l'on apprenne à démarrer les matchs dès la première mi-temps mais si on arrive à garder le positif de cette rencontre et avancer avec ça, cela nous permettra d'avancer. »

La philosophie défensive de Stéphane Éberlin devrait encore pouvoir prendre corps avec ce groupe cette saison, avec aussi une véritable plus-value offensive chez les deux recrues américains, Michael Oguine et Dustin Thomas, tous deux capables de se créer leur propre tir. Bref, autant de promesses qu'il faudra vite concrétiser matériellement par des victoires. Avec un vrai handicap en terme de calendrier puisque Souffel a sûrement le programme le plus ardu de cette fin d'année 2019 : après s'être déplacé à Blois et à Fos-sur-Mer, le BCS accueillera samedi prochain l'autre poids lourd de ce championnat, le Paris Basket de Nobel Boungou-colo.

