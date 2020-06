Libéré par Roanne, Olivier Cortale va retrouver la Pro B avec Saint-Chamond

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Alors qu'une année figurait encore sur son contrat le liant à Roanne, Olivier Cortale (2,07 m, 23 ans) a été libéré par le club de la Loire. Cela lui permet donc de rejoindre Saint-Chamond avec la franche ambition d'être un joueur important de l'effectif d’Alain Thinet, version 2020/21.

En rejoignant la Chorale de Roanne à l'été 2019, Olivier Cortale avait l'intention de s'imposer dans l'élite. Le jeune intérieur a bel et bien participé aux 25 rencontres du club dans le championnat de France, sans jamais être titularisé pour autant. Avec un temps de jeu moyen de 16 minutes, il a été difficile pour lui de s'exprimer. Au final, il n'a compilé que 5,1 points et 2,9 rebonds pour 5,5 d'évaluation. Retour en Pro B donc, avec Saint-Chamond cette fois, où il va devoir faire face à la concurrence déjà présente à son poste avec Mohamed Queta, Florian Léopold et Jérôme Cazenobe.

Formé en région parisienne puis au Centre Fédéral et enfin au centre de formation de Strasbourg, Olivier Cortale a pris part à 24 rencontres de Jeep Élite en 2017/18 avec la formation alsacienne. Après quoi il a décidé de rallier le promu Gries-Oberhoffen en Pro B, où il a réellement explosé. Véritable pièce maîtresse de la très belle saison du club, ses qualités offensives se sont révélées comme étant évidentes. Les responsabilités qui lui ont été offertes lui ont notamment permis de réaliser des playoffs d'accession où il s'est montré très tranchant (13 points à 50% de réussite aux tirs, 6 rebonds et 1,5 contre par match pour 16,5 d'évaluation).

L'effectif 2020/21 de Saint-Chamond :