Lille : Jean-Victor Traoré jouera le dernier match de sa carrière ce vendredi, avant de devenir GM

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

C'est la fin d'une belle histoire entre Jean-Victor Traoré (2,03 m, 36 ans) et les Red Giants du Lille Métropole Basket (LMB). Après six années passées dans la capitale des Flandres, une grande page de la carrière de l'ailier-fort se tourne. La nouvelle est tombée par un tweet anodin, publié sur le compte du LMB le 9 mai. Après 17 saisons professionnelles au compteur, l'intérieur va prendre sa retraite de joueur professionnel après son dernier match, ô combien important, ce vendredi face à Boulazac. Il restera toutefois à Lille en tant que manager général.





Un match de fin de saison où les redGIANTS vous attendent nombreux pour la dernière de leur capitaine.

#redGIANTS pic.twitter.com/2HoUs0G0Cg — Lille Métropole Basket (@LMBasket) May 9, 2022

L'ascension de "Thor"

Formé à l'Elan Chalon après ses débuts tardifs dans le basket, connu et reconnu pour sa régularité, celui qu'on appelle "Thor" avait découvert la Pro B en 2013, à Evreux. Il a vite rallié le Nord en 2014, pour ne plus jamais le quitter. Arrivé à Lille, il a débarqué sous les ordres de Nedeljko Asceric, l'actuel coach de l'ALM Evreux. Il y a disputé par deux fois les playoffsffs de Pro B, en 2016 et 2017, où il a toujours su hausser son niveau de jeu. Sa meilleure saison sous les couleurs lilloises, il l'a réalisée en 2016-2017, où il a compilé 12,3 points, 7,3 rebonds de moyenne, 2,8 passes décisives, 1,1 contre et 1,4 interception pour un solide 17,3 d'évaluation.

Après trois saisons pleines pour le Franco-Burkinabé (né à Dakar au Sénégal) du côté de Lille, c'est Le Portel qui s'est attaché les services de Traoré. Sur la côte d'Opale, Jean-Victor et les siens ont bataillé pour maintenir l'ESSM dans l'Elite. Un objectif qu'ils ont mené à bien lors du passage de Traoré, entre 2017 et 2019. Il était l'un des hommes sur qui Eric Girard pouvait compter : l'ailier-fort a passé la moitié des rencontres dans le cinq majeur portelois.

Mais à la suite de ces deux années passées à respirer l'air marin, Traoré est retourné à la case départ. Cap sur Lille donc, où il a retrouvé Nicolas Taccoen, qui a lui aussi gravité dans les Hauts-de-France (Gravelines, Orchies) mais qui a passé la majeure partie de sa carrière au LMB (13 saisons au total, 2006-2013 puis 2015-2021).

Depuis son passage à Angers en début de carrière (après trois saisons à Longwy), sous les ordres de Mickaël Hay à Angers en NM1, Traoré essaie d'appliquer un conseil en particulier : "Quand je jouais à Angers, en N1, Mickaël Hay n’arrêtait pas de me répéter qu’on devait être constant dans la performance. Depuis, j’essaye d’appliquer ce conseil", expliquait-il dans les colonnes du Journal de Saône-et-Loire en novembre 2021.

En mission pour son tout dernier match



De retour dans la métropole lilloise, "Thor" a vécu des moments compliqués sur le plan collectif comme sur le plan individuel. La saison 2019-2020 a coupé court à cause de la pandémie mondiale. Plus personnellement, Traoré a subi une opération au coeur liée au Covid-19 début 2020. L'opération l'a gênée lors de l'exercice 2020-2021 (qu'il a bouclé à 6,6 points, 5,4 rebonds et 1,9 passe décisive pour 9,5 d'évaluation). Enfin, la lutte acharnée pour le maintien, cette saison, n'a pas été un long fleuve tranquille pour l'âme du collectif lillois.

Un maintien, qui devra passer par une victoire sur Boulazac à Saint-Sauveur, ce vendredi 13 mai. Lille a encore son avenir en main. S'ils venaient à perdre, il faudra que Tours s'incline contre Blois pour rester en Pro B. Après 17 saisons passées sur les parquets, le capitaine Traoré a la possibilité de terminer son (long) chapitre lillois par une fin digne d'un comte de fées : laisser le club la où il l'a rencontré huit ans auparavant, en Pro B, et entamer un nouveau chapitre en son sein.