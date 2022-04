Lille : Saison terminée pour Zengotitabengoa, trois autres joueurs out

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Malgré un bilan de 13 victoires en 30 matches, Lille n'a qu'une victoire d'avance sur le premier relégable, Nantes. La fin de saison s'annonce pressurisante pour le LMB d'autant plus que quatre joueurs sont à l'infirmerie. L'un d'entre eux, l'ailier shooteur espagnol Asier Zengotitabengoa est arrêté jusqu’à la fin de la saison, afin de lui permettre de se soigner efficacement, lui qui est "à nouveau malade, fiévreux" décrit son club. Par ailleurs, le pivot Essomé Miyem "souffre d’une commotion cérébrale" après un choc à la tête contre Saint-Quentin. Autrement, Louis Lefevre a été "victime d’une double entorse avec arrachement osseux à une cheville lors du match Espoirs du LMB à Tours il y a 10 jours" et Thomas Hieu-Courtois "souffre d’une lombalgie aigüe et ne s’est plus entraîné depuis mercredi dernier". L'équipe de Maxime Bezin n'aborde pas de la meilleure des manières son déplacement chez le SLUC Nancy, le deuxième de Pro B, ce samedi 30 avril.