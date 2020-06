Lille : Thomas Hieu-Courtois prolonge, Raijon Kelly arrive

PRO B

Crédit photo : Christophe Delrue

Le Lille Métropole Basket comptera toujours dans ses rangs Thomas Hieu-Courtois (2,02 m, 24 ans) pour la saison 2020/21. Selon nos informations, ce dernier devrait poursuivre son aventure dans le Nord sous l’aile de Jean-Victor Traoré au poste 4. Intérieur jouant aussi bien au large que près du cercle, il a réalisé quelques entrées remarquées cette saison, avec notamment un match référence contre Souffelweyersheim juste avant l’arrêt du championnat.

Le champion de France de Pro B 2018 (avec Blois) avait terminé la rencontre avec 20 points à 86% de réussite aux tirs dont 5/5 à 3-points, pour 25 d’évaluation. Cette saison, Thomas Hieu-Courtois affichait en sortie de banc 5,9 points à 40,5% aux tirs, 3,2 rebonds et 2 passes décisives pour 7 d’évaluation en 18 minutes. Reste à voir si l’intérieur formé au club de Paris-Levallois parviendra à poursuivre sur sa bonne dynamique de fin de saison.

Raijon Kelly, une nouvelle tête en Pro B

Par ailleurs, le club tient son nouvel arrière américain. Selon Sportando, il s'agit de Raijon Kelly (1,91 m, 27 ans) qui découvrira la France avec le club nordiste. Le natif de Saint-Paul (Minnesota) jouait en Suisse depuis deux saisons, après avoir évolué au Portugal. En 19 matchs de LNA (première division suisse) en 2019/20, 13 avec le SAM Basket Massagno et 6 avec les Lions de Genève, ce fort shooteur a tourné à 14,4 points à 54,6% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 5,1 passes décisives en 32 minutes. Là-bas, il côtoyait deux têtes bien connues de la Pro B : Marquis Addison (Denain, saison 2018/19) et Derrick Colter (Rouen, 2016/17).

Il sera donc associé à Thomas Hieu-Courtois, Jean-Victor Traoré et Nicolas Taccoen, encore sous contrat, ainsi que Luc Loubaki, dont le bail a été renouvelé au LMB.