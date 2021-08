Lille en démonstration face à Bruxelles en préparation

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Le Lille Métropole Basket n'a pas manqué son retour sur les parquets. Opposés à une formation de Bruxelles amputée de 4 joueurs, les Lillois l'ont facilement emporté (109-73).

Sous l'impulsion de sa recrue domincaine Adonys Henriquez (11 points) et de Thomas Hieu-Courtois (16 points), le LMB a imposé son rythme à des Bruxellois pris de court d'entrée de jeu, et sans solution devant les salves offensives adverses. Très efficace offensivement dès le coup d'envoi, Lille a pu compter sur son jeune duo Thirouard-Samson - Choupas, tous deux à 11 points à la mi-temps. Malgré un deuxième quart-temps plus disputé, Lille est retourné aux vestiaires avec 27 points d'avance (64-37).

Au retour sur le parquet, les Nordistes ne se sont pas relâché et ont continué d'enfoncer un peu plus les visiteurs. Le maestro Raijon Kelly s'est offert le malin plaisir de distribuer des caviars à ses shooteurs qui ne demandent que ça. Dans tous les bons coups, le MVP de la rencontre Jean-Victor Traoré (8 points, 8 rebonds et 6 passes décisives pour 24 d'évaluation) n'a pas manqué de faire briller son nouveau coéquipier Zimmy Nwogbo (20 points), qui a assuré le show en fin de rencontre. Malgré la réaction d'orgueil de son axe 1-5 Jarvi-Vucica, Bruxelles n'est pas parvenu à diminuer l'écart au score. En démonstration, les Lillois ont terminé à une impressionnante marque de 143 d'évaluation collective, et l'emportent 109 à 73.

Lille poursuivra sa préparation ce samedi 28 août contre Rouen (15h30), juste avant d'affronter Anvers le dimanche 29 août (17h00).