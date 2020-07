Lille enrôle Carlos Novas Mateo et boucle son recrutement

À la recherche d’un ailier afin de compléter son effectif, le Lille Métropole Basket a annoncé la venue de Carlos Novas Mateo (28 ans, 1,98m) pour la saison à venir. Poste 3 réputé pour ses qualités offensives et sa polyvalence, le joueur au double passeport dominicain et autrichien va effectuer sa première saison en France, après avoir évolué cinq années en Autriche, une année en Espagne, puis un dernier exercice au Danemark.

La saison passée, en 22 rencontres disputées avec le club danois de Naestved, Novas Mateo affichait 18 points à 44% de réussite aux tirs, 4,9 rebonds et 1,5 passe décisive pour 17,8 d’évaluation en 32 minutes de jeu. Conquis par son profil, le coach lillois Jean-Marc Dupraz s’exprime dans le communiqué du club :

" Nous avons pas mal de bons passeurs dans l'effectif cette saison, je cherchais donc un vrai poste 3 finisseur. Carlos m'a convaincu par sa polyvalence. Il est fiable à longue distance (38% la saison passée), mobile pour sa taille et à l'aise balle en main. Il a vraiment un profil all-around comme je les affectionne. Il a la particularité d'avoir joué avec Jo Kazadi à Valladolid et ça va nous aider pour son adaptation car n'oublions pas qu'il va découvrir notre championnat. On verra comment il parviendra à le faire mais je sais que c'est un joueur d'équipe, volontaire et investi. Je suis satisfait d'avoir bouclé l'effectif en le faisant venir. Maintenant, place au travail pour aborder la saison de belle manière."