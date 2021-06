Lille et Jean-Marc Dupraz vont se séparer à l'issue de la saison

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Jean-Marc Dupraz (48 ans) ne sera plus sur le banc du Lille Métropole Basket la saison prochaine. Après quatre saisons, le club et ses dirigeants ont convenu avec le champion de France 2014 qu'il était temps de lancer un nouveau cycle. Le club l'a ainsi officialisé sur son site Internet.

Le LMB avec Dupraz c'était les toutes premières demi-finales de playoffs d'accession de l'histoire du club en 2018 et avec le meilleur bilan de l'équipe dans le championnat avec 21 victoires et 13 défaites. Il était même parvenu à atteindra la sixième place du classement juste avant la pandémie et aurait pu disputer les phases finales en 2020. Cette saison, malgré un budget étriqué et des finances dans le rouge, Lille est neuvième avec un bilan de 17 victoires et 15 défaites.

Lille tourne donc la page avec le champion d'Europe et de France avec Limoges en tant que joueur en 1993. Il disputera ses derniers matches sur le banc Lillois face au Paris Basket et à Blois à domicile. Le club, qui a sollicité Ludovic Pouillard sans succès, est déjà en recherche d'un nouvel entraîneur pour l'exercice 2021-2022. Quant à Jean-Marc Dupraz, il devrait rebondir ailleurs. L'ESSM Le Portel l'avait approché au printemps, Eric Girard ne sachant pas alors s'il allait continuer à coacher ou redevenir directeur sportif à temps plein.