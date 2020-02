Lille et Jevohn Shepherd se séparent

PRO B

Crédit photo : Paris Basketball

Le Lille Métropole Basket (11 victoires et 8 défaites pour le moment en championnat de Pro B) et Jevohn Shepherd (1,95 m, 33 ans) se séparent. Le vétéran avait signé au LMB lors de l'intersaison 2019 mais il n'y a jamais joué, à cause d'une blessure sérieuse. Du coup, le club de Jean-Marc Dupraz a fait venir un autre canadien, Adika Peter-McNeilly (1,91 m, 26 ans). Ce dernier a prolongé jusqu'à la fin de l'exercice 2019/20 durant la trêve hivernale.

L'histoire entre Jevohn Shepherd et la France n'aura jamais pris la tournure espérée. Signé par l'Elan Chalon, alors champion de France en titre, l'ancien joueur du Spirou Charleroi a été arrêté en début de saison et n'y a jamais joué. Libéré par l'institution bourguignonne, il a passé la deuxième partie de saison à Nancy (18 matchs), en Pro B. Après cette expérience lorraine, il a signé à Paris mais sa blessure l'a limité à 12 matchs (8 de saison régulière et 4 de championnat).