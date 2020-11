Lille se sépare de Marshall Moses

PRO B

Crédit photo : Christophe Delrue

Le Lille Métropole Basket (Pro B) fait du ménage dans son effectif. Selon nos informations, le club nordiste s'est séparé de l'intérieur américano-azéri Marshall Moses (1,98 m, 31 ans). Celui-ci a joué six matchs avec le LMB, quatre en Leaders Cup (8 points à 46,2% de réussite aux tirs, 6,3 rebonds, 1,8 passe décisive et 4,3 fautes pour 10,3 d'évaluation en 21 minutes) et deux en saison régulière (10,5 points à 58,3%, 3,5 rebonds, 1,5 passe décisive et 2,5 balles perdues pour 11 d'évaluation en 17 minutes).

L'équipe de Jean-Marc Dupraz a démarré le championnat par deux grosse défaites, contre Nancy (79-96) puis à Paris (80-57), malgré un objectif de Top 3.