Limoges sort vainqueur face à Boulazac

BETCLIC ÉLITE

Après avoir perdu face à Andorre (93-80) et Barcelone (83-47) dimanche et lundi, le Limoges CSP (Betclic ELITE) s'est imposé contre Boulazac (Pro B) mercredi soir à Saint-Junien (73-68). Les joueurs de Massimo Cancellieri ont compté jusqu'à 12 points de retard dans le deuxième quart-temps avant de revenir et même de passer devant à la pause (43-42). Avec seulement 9 points encaissés dans le troisième quart-temps, les Cerclistes ont creusé l'écart pour s'envoler vers la victoire.

Outre l'efficacité d'Hugo Invernizzi (16 points à 4/7 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 23 d'évaluation en 32 minutes), l'activité d'Horace Spencer (7 points à 3/4, 7 rebonds et 4 contres pour 16 d'évaluation en 20 minutes) a été notée. Du côté périgourdin, Olivier Cortale a fini meilleur marqueur (18 points).

Prochains matches de préparation pour le CSP ce samedi et ce dimanche à l'occasion du tournoi de Nouvelle-Aquitaine à Pau, où sont réunis Limoges donc, Boulazac aussi, l'Elan Béarnais bien sûr et également le Poitiers Basket 86.