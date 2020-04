LNB : La décision finale prise d'ici le 31 mai

Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB) s'est réuni durant quatre heures durant, informe L'Equipe. Cependant, rien de nouveau n'est sorti de cette réunion. Alors que les ligues professionnelles de football et rugby ont été contraintes d'annoncer la fin de la saison 2019/20 suite aux annonces du Premier Ministre Edouard Philippe, ce mardi, la LNB garde la possibilité de finir la saison 2019/20 en septembre prochain.

Quant à savoir quel sera le format de la saison 2020/21, avec d'éventuelles montées et descentes, il faudra attendre les votes des clubs lors de l'assemblée générale. Celle-ci pourrait avoir lieu "dans les prochains jours" selon Matthieu Marot du Populaire du Centre. La décision sur la suite de la saison doit se tenir d'ici le 31 mai, toujours selon le journaliste.

Voici le communiqué de presse de la LNB :

"Le Comité Directeur de la LNB s'est réuni ce jour pour fixer l'Ordre du Jour de l'Assemblée Générale qui se tiendra au plus tôt au mois de mai, physiquement, si les conditions sanitaires et décisions gouvernementales le permettent.

Il a été décidé de soumettre au vote de l'Assemblée Générale plusieurs propositions, issues des clubs et analysées par les groupes de réflexion qui se sont réunis durant le mois d'avril, et qui ont remis leurs conclusions la semaine passée.

- En premier lieu, l'Assemblée Générale devra statuer définitivement sur la possibilité et l'opportunité de terminer la saison 2019-20 en septembre, en fonction des conditions sanitaires, et les conditions de rassemblements publics. Dans le cas contraire, elle devra se prononcer sur le verdict de la saison 2019-20 et ses conséquences en termes de montées et descentes éventuelles.

- L'Assemblée Générale devra se prononcer sur la formule des compétitions de la saison prochaine (2020-21) et celle des deux saisons suivantes (2021-22 et 2022-23), notamment en termes de nombre de pensionnaires en Jeep® ELITE et PRO B. Toutes les hypothèses étudiées par les groupes de travail seront exposées à l'Assemblée Générale qui décidera de celle qui sera retenue. Ce vote inclura également une décision sur le système des montées et descentes pour les prochaines saisons.

- L'Assemblée Générale sera amenée à se prononcer sur l'opportunité de nommer un Comité Sanitaire qui aura pour mission de documenter et participer aux décisions que la Ligue sera amenée à prendre tant que durera cette crise. Elle en adoptera également le principe de composition.

- Le Comité Directeur a également mis à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale la création d'un « Indice » de classement des clubs basé sur un certain nombre de critères, principalement sportifs mais pas exclusivement, avec un historique d'au moins trois saisons, sur le modèle de la FFBB et d'autres ligues. Cet indice permettrait en cas d'interruption de saison pour cas de force majeure d'arrêter un classement définitif de la saison interrompue, en cas d'impossibilité de reprise."