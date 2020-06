LNB : Le Comité Directeur envisage de prendre des mesures disciplinaires contre les dirigeants de l'ADA Blois

PRO B

Réuni ce vendredi matin, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB) a réagi aux déclarations du président de l'ADA Blois Paul Seignolle et de son manager général Julien Monclar suite aux décisions prises lors de l'assemblée générale du 27 mai dernier.

Non seulement le Comité Directeur condamne leurs propos mais en plus il annonce que les "les instances disciplinaires de la Ligue et de la Fédération" vont se pencher sur ce cas.

Voici l'extrait du communiqué sur la question :