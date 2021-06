LNB TV dépasse la barre des 100 000 inscrits

JEEP ÉLITE

Crédit photo : LNB TV

La plateforme LNB TV vient de dépasser les 100 000 inscrits. Lancée par la Ligue Nationale de Basket en octobre 2020 pour permettre aux fans et spectateurs de suivre tous les matches en live, en résumé ou en replay, elle a été de plus plus suivie avec notamment la mise en place d'une application disponible sur Android et iOS.

Au 1er juin, les chiffres annonçaient que plus de 7 millions de pages vues, avec 442 matches gratuits et commentés diffusés. La Ligue s'est félicitée de cette évolution car les fans sont au rendez-vous et montrent leur besoin de suivre le basket français.