Lorenzo Thirouard-Samson prolonge pour deux saisons à Lille

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

En attendant Bastien Vautier, Lorenzo Thirouard-Samson (1,97m, 21 ans) sera Lillois pour les deux prochaines saisons. Arrivé en 2020 dans le Nord en provenance de Boulogne-Levallois avec qui il a évolué chez les espoirs et gouté à quelques rencontres dans l'élite, il évolue depuis deux saisons au sein du LMBC en Pro B.

Cette saison et plus particulièrement depuis le début d'année 2022, l'ailier d'origine Bretonne est la sensation du club nordiste ces derniers mois. Avec des sorties à 25 d'évaluation face à Quimper en janvier ou encore à 29 d'évaluation à Tours en avril, il a littéralement explosé et énormément progressé. Des efforts qui ont payé et qu'il n'avait pas manqué de commenter dans les colonnes de BeBasket, un peu plus tôt dans la saison :

"J'ai fait un gros travail sur moi-même pour relativiser les échecs. Je me prends moins la tête pour jouer, je perds moins de temps à me remettre en selle après avoir loupé un panier ou avoir fait une faute bête. Je suis plus tranchant dans mes actions, et je pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. J'ai aussi progressé sur la dimension physique."

Cette saison, l'ancien pensionnaire du Pôle France a tourné à 8,5 points, 3,1 rebonds et 1,3 passe décisive pour 9,2 d'évaluation pour 21 minutes de jeu en moyenne par match. Une nette progression par rapport à la saison dernière.

Lille Métropole Basket : Une politique d'émergence des jeunes talents français

La prolongation de Lorenzo Thirouard-Samson ravi les dirigeants nordistes et permet de conforter la position du club dans sa "politique d'émergence des jeunes talents à Lille" comme l'a rapporté le coach Maxime Bézin sur le site internet du club :