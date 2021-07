Lorenzo Thirouard-Samson toujours à Lille en 2021-2022

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après une saison aux Metropolitans 92, Lorenzo Thirouard-Samson (1,97 m, 20 ans) a décidé d'intégrer pleinement un effectif professionnel en 2020. Le Breton s'est ainsi engagé pour deux ans à Lille, et réalisé de belles choses (5,1 points à 35,7% de réussite et 1,3 rebond en 14 minutes). Le club indique qu'il honorera bien sa deuxième année de contrat et fera toujours partie du LMB en 2021-2022, évoluant désormais sous les ordres du LMB aux côtés d'un ancien coéquipier du Pôle France, Yohan Choupas.

"Lorenzo va poursuivre son apprentissage du monde professionnel avec nous, explique Maxime Bezin. C'est bien pour lui et bien aussi pour nous qu'il reste. Il nous a montré qu'il a une vraie capacité à étirer les défenses, avec son tir à 3-points, sa principale arme. L'équipe va pourvoir s'appuyer dessus. Il doit aussi permettre au groupe de répondre aux attentes qui sont les nôtres, notamment dans la continuité de la saison passée sur nos standards défensifs car il sait quel sera notre niveau d'exigence sur ce sujet."