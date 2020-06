Louis Bordonneau, président du Poitiers Basket 86, démissionne

PRO B

Crédit photo : PB86

Elu en mai 2015 à la présidence du club pour remplacer Alain Baudier (président de 2004 à 2015), Louis Bordonneau quittera le club à la fin du mois de juin.

"Je vous informe que j'ai décidé de me retirer de la présidence de la SASP PB86 au 30 juin 2020, a-t-il indiqué par SMS à La Nouvelle République. Je le fais pour motifs personnels et privés. Je suis fier d'avoir contribué à redresser la situation financière du club et ainsi d'avoir permis d'assurer sa pérennité. Je souhaite au futur ou à la future président(e) la meilleure des réussites."

Peu avant sa prise de poste, Poitiers était dans le rouge financièrement. Selon lui, sa gestion a permis de retrouver une situation plus stable. Malheureusement, les résultats sportifs n'ont pas suivi. Descendu en Pro B en 2013, le club sort de sa plus mauvaise saison dans l'antichambre de la Jeep ELITE avec un bilan de 2 victoires et 21 défaites au moment de l'arrêt du championnat. Le club a été sauvé de la descente en Nationale 1 masculine par l'assemblée générale de la LNB qui a tranché en faveur d'une saison blanche le 27 mai dernier.

Le PB86 va donc entrer dans une nouvelle ère avec un(e) nouveau(lle) président(e), Jérome Navier toujours en poste (lui qui a remplacé Ruddy Nelhomme en début d'année) et une nouvelle équipe avec les recrues Akeem Wiliams, Thomas Prost mais aussi des joueurs encore sous contrat (Kévin Mendy, Adou M'Baye, Clément Desmonds, Mickael Var et Jimmy Seymour).

Le PB 86 est censé intégrer la nouvelle Arena du Futuroscope fin 2021 / début 2022.