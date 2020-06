Louis Gibey un an de plus à Nantes

Comme annoncé, Louis Gibey (2,05 m, 20 ans) sera toujours à Nantes pour la saison 2020/21, en tant que stagiaire professionnel. Auteur de quelques entrées en Pro B cette saison, le jeune intérieur s’est surtout illustré avec l’équipe de NM3 nantaise avec laquelle il affichait 16 points de moyenne au sein d'une équipe invaincue (16 victoires en 16 matchs). Au club depuis la catégorie U13, Gibey va poursuivre son aventure au NBH et devrait obtenir quelques minutes de jeu avec l’effectif professionnel.

Auprès des pros, le membre de la génération 2000 devrait pouvoir accélérer sa progression dès le retour à l’entraînement, comme le souligne Jean-Baptiste Lecrosnier, coach du NBH, dans le communiqué du club :

« Louis est un poste 4/3 possédant de fortes capacités offensives. Il aime faire parler sa spontanéité et, pour un jeune joueur, il possède déjà beaucoup de culot. L’objectif pour lui sera de continuer à progresser individuellement, et d’apporter sa présence sur le collectif défensif. À lui de nous montrer de nouvelles choses tout au long de cette nouvelle saison. Son statut de stagiaire pro et sa présence au quotidien avec le groupe professionnel, associés à son appartenance à l’équipe de Nationale 3, doivent lui donner toutes les cartes pour franchir un nouveau cap. »