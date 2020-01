Louis Marnette choisit finalement Souffel'

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Courtisé par le Caen Basket Calvados qui cherchait un renfort afin de remplacer Gaëtan Clerc, arrêté pour les premiers mois de l'année 2020, Louis Marnette (1,91 m, 18 ans) va finalement rejoindre Souffelweyersheim, en Pro B, indique Clément Hébert de Ouest-France. Ce qui nous a été confirmé depuis.

Courtisé par le @CaenBC14 et très proche de rejoindre la Normandie, Louis Marnette prend finalement la direction de la Pro B et du @BCSOUFFEL. Peu de chances que le CBC trouve le profil d’ailier recherché — Clément Hébert (@ClemHbert) January 2, 2020

S'il était question de le voir uniquement avec l'équipe professionnelle du BCM Gravelines-Dunkerque cette saison (sans être sous contrat professionnel) en tant que 10e homme, le sérial shooteur n'a pas été utilisé en Jeep ELITE (3 points en 5 minutes cumulées !) par le coach Eric Bartecheky alors qu'il n'est plus aligné en Espoirs. D'abord par choix commun puis par choix individuel, ne souhaitant pas "faire un pas en arrière" déclarait-il début décembre dans La Voix du Nord.

"Comme les dix pros sont revenus, je ne m'entraîne plus trop. Une séance sur deux, quand un joueur est blessé. Donc oui c'est frustrant d'être dans cette situation où je ne m'entraîne plus beaucoup et où je ne joue pas."

Souffel', une belle école pour apprendre à défendre plus dur

Une situation regrettable alors qu'il avait la possibilité d'être prêté à Gries-Oberhoffen l'été dernier.

"J'ai voulu être prêté dans un autre club (le BCGO, NLDR) pour avoir plus de temps de jeu et de responsabilités. Le BCM a voulu absolument me garder. Je suis donc finalement resté même si ce n'était pas forcément ma volonté au début, maintenant, je fais avec. C'était un peu frustrant car ce n'était pas mon choix de rester, je voulais d'abord passer par une Pro B ou une étape de niveau inférieur pour revenir plus fort au BCM ou ailleurs."

C'est finalement avec l'autre club alsacien de Pro B, le Basket Club Souffelweyersheim, qu'il va pouvoir se lancer au niveau professionnel. Sous les ordres de Stéphane Eberlin, le champion d'Europe U16 2017 va pouvoir participer à la belle aventure du promu, qui a très bien démarré la saison 2019/20 (8 victoires et 2 défaites avant de finir l'année par 3 revers) malgré la plus petite masse salariale du championnat. Afin de s'y imposer, Marnette devra toutefois apprendre à défendre plus dur. Réputé pour la qualité de son tir, il a toutefois des progrès à faire sur l'engagement. "Il ne montre pas une envie de se faire mal et de faire des efforts, notamment défensivement. On sait que c'est un joueur qui a un bras et des qualités. Mais en Jeep ELITE, ça ne suffit pas", justifiait ainsi Eric Bartecheky pour expliquer sa non-utilisation en match.