Louis Rucklin prolonge à Lille

PRO B

Crédit photo : Christophe Delrue

Tout juste promu au poste de coach, Maxime Bézin et le staff du Lille Métropole Basket commencent à établir leur effectif pour la saison à venir. Alors que Traoré devrait rester au club, le LMB a officialisé la prolongation de Louis Rucklin (1,83 m, 22 ans), ce vendredi 2 juillet. En 29 rencontres, le poste 1 tournait à 3,5 points, 1 rebond et 2 passes décisives en 14 minutes de jeu. En progression sur son tir extérieur (37% à 3-points), Rucklin avait réalisé son meilleur match de la saison sur le parquet de Fos Provence en inscrivant 15 points à 5/6 derrière l'arc. Réputé pour sa solidité défensive, le jeune meneur est attendu comme l'un des éléments clés de la défense lilloise l'an prochain, comme en témoigne Maxime Bézin dans le communiqué du club :

"Je suis content que Louis puisse continuer avec nous. La défense fait partie de ses qualités premières, il est reconnu pour ça et va donc nous apporter de la continuité dans le projet de jeu sur le plan défeneif. Il va d'autant plus facilement faire passer ce message au grouoe qu'il est le digne représentant de cette capacité défensive. C'est un garçon bien, travailleur, qui veut continuer à progresser. C'est bien pour le LMB de pouvoir repartir avec des joueurs qui connaissent l'environnement et le fonctionnement de la structure."

Formé à Strasbourg aux côtés d'un certain Frank Ntilikina, le natif de Lomé (Togo) avait rejoint les Espoirs du Mans à l'intersaison 2018 après quatre ans et une progression notable à la SIG. Après un an avec le MSB, Rucklin a rejoint Lille en tant que stagiaire avant de signer son premier contrat professionnel l'été dernier. Il disputera sa troisième saison sous les couleurs du LMB à la rentrée prochaine.