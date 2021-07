Luc Loubaki vers Boulazac

PRO B

Crédit photo : Christophe Delrue

Arrivé au Lille Métropole Basket au cours de saison 2018-2019, Luc Loubaki (1,91 m, 24 ans) va rester en Pro B mais découvrir un nouveau projet. Selon les informations de BeBasket ce mardi 1er juillet 2021, le poste 2/3 va s'engager au Boulazac Basket Dordogne. Joueur réputé pour ses qualités défensives et son agressivité, il était l'un des éléments clés de l'ère Dupraz dans le Nord, malgré une dernière année plus délicate au LMB. Cette saison, en 33 rencontres, il tournait à 5,8 points, 2 rebonds et 1,1 interception en 19 minutes de jeu.

Formé au Centre Fédéral qu'il a rejoint à 15 ans et où il a passé trois saisons, il avait lancé sa carrière professionnelle à Orléans dans l'élite avant de rejoindre Monaco. Il s'était notamment distingué avec l'équipe Espoirs de la Roca Team pendant l'exercice 2017-2018, tournant à près de 16 points et 3 interceptions de moyenne en 7 rencontres.

Arrivé à Lille en tant que pigiste médical, le natif de Pontoise s'est finalement inscrit dans la durée avec le club nordiste, lui qui portait le maillot du LMB pour la troisième saison consécutive. Une nouvelle aventure se présente donc pour Loubaki, quatrième joueur à rallier Boulazac cet été après Olivier Cortale, Bathiste Tchouaffé et Jules Rambaut.