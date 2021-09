Lucas Hergott (Blois) : "Mickaël Hay correspond parfaitement à ce que je pense du basket"

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Cette saison, l'ADA Blois repart sur un nouveau cycle avec un groupe en partie renouvelé, avec le départ du capitaine Benjamin Monclar notamment. Lucas Hergott fait partie des recrues. Le Lyonnais sort d'une saison blanche, après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés en début de saison dernière avec Fos Provence. Après une longue rééducation et une préparation physique estivale, il confie dans La Nouvelle République bien se sentir.

"Mes sensations sont plutôt bonnes, voire très bonnes. Mais on ne va pas se leurrer, il me reste encore un bon mois de pratique pour les retrouver toutes. En terme d'explosivité, je suis encore un peu à la ramasse, la charge d'entraînement est un peu compliquée pour moi en ce moment. Après, le plus important pour moi, c'était dans le jeu, par rapport à mon appréhension autour de mon genou. Je suis rassuré, je pense avoir tout retrouvé dès les premiers entraînements."

S'il ne se sent pas craintif, et se dit même "libéré" alors qu'il aurait pu appréhender le fait de rejouer en opposition, et avoir peur de driver notamment, c'est aussi parce qu'il se trouve dans un contexte qui lui convient à merveille : celui de l'ADA Blois.

"Je savais que j'allais y être épanoui. Mickaël Hay correspond parfaitement à ce que je pense du basket. Pour quelqu'un qui revient de blessure et veut rester dans un projet compétitif, Blois est le club idéal."

Charge à lui et à ses nouveaux coéquipiers de faire en sorte désormais que Blois reste en haut du tableau de la Pro B.