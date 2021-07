Lucas Ugolin s'engage pour les trois prochaines années à Nancy

Un temps sur le départ, Lucas Ugolin (1,96 m, 19 ans) a finalement décidé de rester à Nancy où il a signé son premier contrat professionnel, s'engageant ainsi pour les trois prochaines saisons. Le récent vice-champion du Monde U19 a été l'une des révélations de la saison 2020-2021 de Pro B, tournant à 6,7 points à 51,2% de réussite aux tirs (dont 44,9% à 3-points, sur 2,7 tentatives par match) et 1,6 rebond pour 7 d'évaluation en 12 minutes.

"Nous sommes très heureux que Lucas signe son premier contrat professionnel avec nous, a commenté son futur entraîneur Sylvain Lautié. Je serai encore plus heureux s’il reproduit la même chose que l’an passé. Etre capable de reproduire le même contenu prouvera qu’il a encore progressé. Nous espérons continuer à l’aider à se développer et s’épanouir en tant que joueur professionnel ! J’ai également une pensée pour le Centre de Formation qui fait un excellent travail. Car il nous permet d’avoir chaque saison des jeunes joueurs talentueux comme cette saison avec Lucas, Siriman (Kanouté) et Mohamed (Sidibé)."