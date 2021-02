Lucas Ugolin s'impose petit à petit dans le groupe pro de Nancy

Après avoir marqué 7 points en seulement 4 minutes contre Vichy-Clermont, Lucas Ugolin (1,96 m, 18 ans) a eu droit à 14 minutes de temps de jeu vendredi contre Aix-Maurienne. Et son apport n'est pas pour rien dans la victoire du SLUC Nancy contre les Savoyards (93-78), avec encore 7 points à 3/4 aux tirs, 1 rebond et 1 contre pour 9 d'évaluation.

"Ca me fait plaisir, a-t-il avoué à L'Est Républicain après la rencontre. A l'entraînement je bosse pour. Depuis le temps que j'attends d'entrer sur le terrain pour prouver au coach que je peux y être... Il m'a laissé ma chance à Vichy. J'ai su dévoiler mon potentiel, montrer que je peux. Aujourd'hui (vendredi), il m'a fait confiance, ça a marché, je suis content pour moi et l'équipe."