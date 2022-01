Ludovic Beyhurst en passe de quitter Limoges pour Nancy ?

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Son histoire à Limoges restera comme celle d'une grande glissade. Débarqué au Cercle Saint-Pierre dans le cadre d'un prêt depuis Strasbourg en novembre 2019, Ludovic Beyhurst avait immédiatement séduit Beaublanc par son envie débordante et sa hargne défensive (6,8 points à 49% et 4,3 passes décisives en 19 minutes). De quoi convaincre le club limougeaud de racheter son contrat à la SIG et de lui offrir un bail de deux ans.

Et puis, tout s'est enlisé... L'an dernier, l'enfant de Geispolsheim avait déjà perdu une grande partie de son impact (2,3 points à 29% et 1,5 passe décisive en 15 minutes). Son temps de jeu a fini par fondre comme neige au soleil avec l'arrivée de Massimo Cancellieri : pas franchement convaincu par le profil du jeune alsacien, le technicien italien lui avait indiqué dès la présaison que la porte lui était ouverte pour s'en aller. Il n'est pas parti de suite mais une blessure à la cheville et un manque de confiance ont fini par avoir raison de son époque limougeaude.

À la relance en Pro B ?

Selon Le Populaire du Centre, Ludovic Beyhurst s'apprête à quitter le CSP pour rejoindre le SLUC Nancy. Très peu responsabilisé en Betclic ÉLITE cette saison (1,6 point à 21% et 1,5 passe décisive en 9 minutes), avec une seule sortie à 15 minutes, l'ancien pensionnaire du Pôle France va donc partir en quête d'un temps de jeu supérieur à l'étage inférieur, au sein d'une armada, actuelle 3e du championnat, taillée pour retrouver la première division. Ce sera sa première expérience en Pro B, lui qui avait initialement failli rejoindre Souffelweyersheim à l'automne 2019 avant de rallier Limoges.

Un deal gagnant-gagnant pour les deux parties ? Avec l'espoir pour Beyhurst de trouver un environnement plus propice à la reprise de sa progression et la perspective pour le Limoges CSP de renforcer sa ligne arrière, surtout dans le cadre de la grave blessure de Gerry Blakes, en trouvant une solution pour se défaire d'un joueur qui n'avait malheureusement plus rien d'indispensable.