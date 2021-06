Ludovic Negrobar quitte le Nantes Basket Hermine

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

Débarqué à Nantes lors de l'intersaison 2018, l'intérieur Ludovic Negrobar (2,06 m, 29 ans) ne sera plus nantais à la rentrée prochaine, a annoncé le Nantes Basket Hermine sur son site Internet. Réputé pour ses qualités athlétiques et ses longs segments précieux en défense, Negrobar est parvenu à se distinguer lors de cette saison 2020-2021 pourtant mitigée pour son équipe qui terminera, au mieux, à la neuvième place au classement. L'intérieur tournait lors de cet exercice à 9,4 points de moyenne, 4,8 rebonds, 1,4 interception et 1 contre (6e en Pro B) pour 13,4 d'évaluation, affichant ainsi une belle progression dans tous les domaines par rapport aux chiffres des années précédentes. Davantage responsabilisé cette année (15 titularisations), Negrobar s'est montré très reconnaissant envers son coach dans le communiqué du club :

"Je souhaite remercier le club et tout particulièrement Jean-Baptiste Lecrosnier pour la confiance qu'il m'a accordée au moment de faire mes débuts en Pro B et pendant ces 3 saisons à Nantes. Bien évidemment, j'ai aussi une pensée pour les supporters nantais, qui ont vécu une saison compliquée loin de la Trocardière, mais que je tiens à remercier pour leur soutien depuis mon arrivée. Je souhaite enfin le meilleur au Nantes Basket Hermine pour les saisons à venir."

Joueur au parcours atypique, Ludovic Negrobar a continuellement gravi les échelons, lui qui a évolué au niveau régional avec Orly avant de passer par la Nationale 3, la Nationale 2 puis la Nationale 1 où il a notamment été champion avec Gries Oberhoffen. Très apprécié tant par ses coéquipiers que par les supporters, le MVP de la Leaders Cup Pro B 2020 s'apprête à découvrir un nouveau projet après sa première expérience en Pro B dans les rangs du NBH.