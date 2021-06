Ludovic Negrobar va rejoindre Antibes pour trois ans

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après une année difficile, Antibes compte reprendre du poil de la bête. Les Sharks, qui ont signé les frères Ca (Etienne et Léopold) trois ans en 2020, ont prolongé Temidayo Yussuf et Axel Louissaint et ont encore sous contrat Sadio Doucouré jusqu'en 2022, ont trouvé un accord avec Benjamin Monclar pour les trois prochaines années. Un autre joueur reconnu en Pro B va les rejoindre pour trois ans. Selon nos informations, il s'agit de l'intérieur Ludovic Negrobar (2,08 m, 29 ans) dont le départ de Nantes vient d'être annoncé. Arrivé à l'Hermine en 2018 après avoir été champion de Nationale 1, il est monté en puissance, remportant notamment la Leaders Cup Pro B (en battant Antibes en finale) et finissant MVP de la finale. Le Francilien, qui a démarré très tardivement le basketball, tournait à 9,4 points, 4,8 rebonds, 1,4 interception et 1 contre (6e en Pro B) pour 13,4 d'évaluation.