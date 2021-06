Ludovic Pouillart (Gries-Oberhoffen) : "Ce qu’on fait cette saison, c’est fort, peut-être même plus fort que notre première saison en Pro B"

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Vainqueur du derby alsacien contre Souffel vendredi, Gries-Oberhoffen est l'équipe en forme en Pro B du moment. Sur les vingt dernières rencontres du championnat, le BCGO truste la première place de la division avec le Paris Basketball (14 victoires - 6 défaites). Sauf que Ludovic Pouillart - comme il l'avait dit à Nantes - regrette de ne pas voir ce que vaut réellement son équipe en Playoffs. La saison prochaine, le BCS et le BCGO donneront naissance à l'Alliance Sport Alsace.

"Un goût d'inachevé"

"Ce (vendredi) soir, notre victoire nous permet de continuer notre petit bout d’histoire, a-t-il confié à Dunkheim. Ce qu’on fait cette saison, c’est fort, peut-être même plus fort que notre première saison en Pro B. C’est dommage aussi qu’il n’y ait pas de Playoffs en fin de saison et cela va sans doute nous laisser des regrets et un goût d’inachevé"

Hugo Robineau a inscrit son nom à la Draft NBA

Derrière Hugo Besson, le meneur Hugo Robineau est sans toute le meilleur jeune de la division, avec 13,1 points à 56,6% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 1,9 passe décisive pour 13 d'évaluation en 23 minutes. À tel point que le Choletais à inscrit son nom à la prochaine Draft NBA. Un joli coup de com', mais quand même...