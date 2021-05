Ludovic Pouillart (Gries-Oberhoffen) : "Il y a deux mois, on était aux enfers"

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

Ils craignaient la descente en NM1 et ils espèrent désormais accrocher le Top 8. Dans les bas-fonds de la Pro B il y a encore quelques semaines, la formation alsacienne a depuis retrouvé des couleurs. À l'arrêt pendant cinq semaines en début de saison, les Griesois ont mal démarré la saison. Mais après quelques retouches, le BCGO est candidat sérieux pour les Playoffs. Sauf que de Playoffs, il n'y en aura point cette saison.

"C'est dommage qu’il n’y ait pas ce petit goût de Playoffs"

"Je suis triste car je ne reverrai pas le potentiel de cette équipe avec cette saison tronquée, lance l'entraîneur Ludovic Pouillart qui ne comprend pas la décision de la LNB concernant la Pro B, alors qu'un Final 8 est prévu en Jeep ÉLITE. La dernière vraie saison complète de Pro B, on était demi-finalistes contre Rouen. Pour un club comme Gries, c’est magique car on joue d'abord pour le maintien. Mais cette année, je suis sûr et certain qu’on aurait pu aller chercher des Playoffs. Le niveau est de plus en plus fort, chacun rentre dans son rôle. C’est dommage qu’il n’y ait pas ce petit goût de Playoffs."

Car force est de constater que la 2e meilleure attaque de la division (84,6 points de moyenne) tourne plutôt bien, avec trois derniers succès à Saint-Quentin, à Nantes puis contre Souffel. "On a trouvé une sorte de rythme de croisière alors qu'il y a deux mois, on était aux enfers. Avec cette longue coupure, on a perdu tout notre travail physique d'autant plus qu'on n'est pas l'équipe la plus physique du championnat. On essaye alors de punir les options défensives adversaires."

Futur entraîneur de l'Alliance Sport Alsace ?

Homme fort de l'ascension du BCGO de la NM2 à la Pro B, Ludovic Pouillart aimerait-il poursuivre l'aventure avec cette nouvelle CTC du basket alsacien. ? "Oui, bien-sûr. J'ai dit à mes dirigeants que s'il y avait un projet ambitieux, je suis preneur. Toutes les ambitions me plaisent", explique-t-il mot pour mot.

La photo de la victoire pour le dernier derby alsacien contre Souffel (photo : Franck Kobi / B.C. Gries-Oberhoffen)