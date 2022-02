Ludovic Pouillart après la courte défaite de Rouen : "Je veux souligner les efforts des joueurs"

PRO B

Nommé au poste d'entraîneur du Rouen Métropole Basket le 1er février, Ludovic Pouillart a vécu son premier match de Pro B cette saison ce mardi soir, puisqu'il était touché par la COVID-19 le week-end dernier. Rouen a été défait à la maison, par l'ADA Blois, 81 à 4. Les Rouennais peuvent avoir quelques regrets, eux qui menaient de 3 points à 2 minutes du buzzer final, avec une possession pour passer à +5 : "On avait le momentum, une possession d'avance, et on lâche ces deux rebonds qui nous font mal", regrette l'ancien coach de Cergy-Pontoise et Gries-Oberhoffen. Des rebonds qui ont fait mal à Rouen : pour Blois, Laurence Ekperigin (2,02 m, 33 ans) a capté 6 rebonds offensifs sur la rencontre.

| 19e Journée de ProB

QT4

Les léopards s'inclinent au terme d'un 4e quart temps de folie !



Rouen: 81@ADABloisBasket : 84



STATS DU MATCH : https://t.co/imHy3c9ZzA#GORMB #LNB #RMBADA pic.twitter.com/vIM2lm9fks — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) February 8, 2022

Ludovic Pouillart a salué la combativité de son groupe, malgré le fait qu'il soit arrivé très récemment : "On a pas eu trop de temps pour travailler ; c'est une double situation difficile pour eux : ils n'ont pas beaucoup gagné et ils s'entendaient bien avec le coach". Le précédent coach, Alexandre Ménard, avait réussi à maintenir un équilibre dans son groupe, malgré les résultats collectifs.

Concernant la rencontre, elle s'est jouée à certains détails pour le coach vaincu toujours : "Une équipe comme Blois, qui est dans une dynamique inverse, ça tombe encore chez eux ce (mardi) soir." Après une cruelle défaite en prolongations à Saint-Vallier (94-88), Rouen ne gagne toujours pas. Mais le coach a retenu quelques points positifs : "La deuxième mi-temps était d'une bien meilleure qualité que la première" ; "On encaisse moins de points et on voit apparaître des messages positifs". Mais pour Ludovic Pouillart, il faudra impérativement que le ses joueurs "trouvent des solutions avant la dernière seconde et le dernier tir".

Le message du coach reste optimiste, malgré le classement : Rouen est dernier, avec 3 victoires pour 15 défaites, avec 2 victoires de retard mais 5 défaites de plus que Denain, avant-dernier de Pro B. Malgré cela, le technicien a une certitude : "Il faut qu'on ailler chercher une victoire, je suis sur que ça déclenchera une série". Au prochain match, Rouen aura fort à faire, puisque le nouveau leader du championnat, Chalon-sur-Saône, se déplacera au Kindarena, dans un choc des extrêmes. Ludovic Pouillart conclue sa conférence de presse sur un message d'espoir : "Je pense qu'on est sur la bonne voie, on va tout faire pour sauver ce club".