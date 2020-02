Malgré des contacts avec Jamar Wilson, Rouen ne va finalement pas se renforcer

PRO B

Crédit photo : Guilherme Amorin

Lors du départ de l'ailier croate Domagoj Bosnjak mi-janvier, on pensait que Rouen signerait un nouveau joueur. L'idée d'une réorganisation de l'effectif était ouvertement avouée. Le RMB a même tenté de faire venir le meneur américano-finlandais Jamar Wilson, devenu surnuméraire du côté de la JL Bourg, rapporte Paris-Normandie. Ce dernier a déjà porté les couleurs du club normand, en 2014/15 alors que l'équipe évoluait en Pro A. Mais si des discussions à ce sujet entre les deux clubs ont bien eu lieu, Wilson ne viendra pas. Et Rouen, actuellement à la peine (10 victoires et 9 défaites), ne recrutera pas.

"C'est une décision que je respecte même si j'aurais aimé étoffer le groupe et lui donner plus de profondeur, avoue le coach Alexandre Ménard dans le quotidien local. Je ne vais pas me creuser la tête plus que ça pour voir s'il y a des alternatives sur le marché. J'ai changé ma façon de voir les choses en essayant de tirer le meilleur de mon groupe, en grattant dans tous les coins pour faire le mieux possible."

Si Rouen est un prétendant aux playoffs, le coach maugeois reste prudent et fait

"Je regarde aussi vers le bas. On a cinq victoires d'avance sur le premier relégable (Saint-Quentin). Et je constate que beaucoup d'équipes comme Antibes et Paris vont remonter très fort sur la fin. En haut, Blois, Quimper et Nancy se dégagent. Il faut aussi compter sur Nantes et Saint-Chamond. Ça va donc être dur de figurer dans le Top 8."

Le RMB ne doit pas se rater ce mardi soir contre Nantes, une équipe en difficulté (cinq défaites sur les six derniers matchs) qui a le même bilan.