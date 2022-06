Malgré la relégation, Germain Castano prolonge l'aventure à Orléans

PRO B

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Dans une vidéo pleine d'émotions, Germain Castano (50 ans) a annoncé qu'il prolongeait de deux années son contrat à l'Orléans Loiret Basket. Le doute planait sur son éventuelle prolongation en tant que coach après la rélégation en Pro B. Mais après avoir déjà perdu son assistant coach Thomas Drouot, parti récemment à Tours Métropole Basket, le club du Centre Val de Loire continue de croire en son tacticien.

Depuis sa nomination il y a 5 ans, l'homme originaire du Creusot a réussi à faire remonter le club en Betclic ELITE après sa victoire en playoffs d'accession en 2019, et même à se qualifier pour les playoffs lors de la saison 2020-2021. L'objectif prinicipal sera maintenant de retrouver l'élite une deuxième fois. Et dans ce domaine, le tacticien s'y connait puiqu'il avait déjà réussi à cet exercice avec Besançon en 2006 et Boulogne-sur-Mer en 2014. Le budget de l'OLB devrait rester stable, de quoi monter une équipe très compétitive pour la Pro B.