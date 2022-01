Manager general de Nantes, Audrey Sauret va devenir directrice sportive

PRO B

Dans un entretien fleuve accordé à Ouest-France, le président du Nantes Basket Hermine (NBH), Thierry Brochard, explique qu'Audrey Sauret va changer de poste à l'intersaison. Actuellement general manager du club nantais, l'ancienne internationale française va devenir la directrice sportive du NBH.

"On n’a jamais eu un tel budget, + 20 % tous les ans"

Auteurs d'un début de saison décevant et battus par le leader Saint-Chamond, les Nantais sont actuellement dans la deuxième partie de tableau en Pro B (11e, 6 victoires - 8 défaites). Le président nantais annonce par ailleurs qu'un point sera fait fin janvier. Avec 27 ans de présence de suite en 2e division, le NBH a toujours pour objectif de monter dans l'élite à moyen terme.

"On est en train de structurer, on n’a jamais eu un tel budget, + 20 % tous les ans, explique Thierry Brochard dans les colonnes du quotidien. On était sur un cycle de trois ans, j’ai tenu mes promesses, reconduis le coach et le staff en place. Maintenant, je leur ai fixé des objectifs, s’ils ne sont pas atteints, bien évidemment que les choses devront changer, on n’est pas sur un monde de bisounours ! Les gars, ils ne vont pas à l’usine, ils sont professionnels, ils sont payés. Moi, j’achète de la performance. Le staff a les moyens de bien travailler par rapport aux objectifs qu’on s’est fixés."