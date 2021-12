Marques Townes proche de Tours, malgré l'intérêt de Blois ?

PRO B

Crédit photo : ACB Photos BB Hojas

Mise à jour : GM de l'ADA Blois, Julien Monclar a démenti l'intérêt de son club pour Marques Townes, indiquant que le joueur lui avait simplement été proposé par son agent.

Un agent présentant un profil ne fait pas un intérêt ! Ça ferait 200 tweets par saison autrement.



An agent presenting a player to a club doesn’t make an interest ! It would need 200 tweets per season.@Be_BasketFr https://t.co/6q2aM4zJ33 — Ju M. (@jumonclar) December 26, 2021

Article d'origine : Libéré par le club lituanien du Pieno Zvaigzdes le 20 décembre pour "raisons familiales", Marques Townes (1,93 m, 26 ans) pourrait prochainement trouver preneur en Pro B. L'international dominicain serait en contacts avancés avec Tours, probablement désireux de trouver un remplaçant à Ahmed Doumbia après avoir lancé une procédure de licenciement contre son ex-capitaine. Mais le TMB n'est pas seul sur le coup puisque l'ADA Blois aurait également ouvert le dossier Townes.

Combo-guard nationalement connu aux États-Unis depuis l'incroyable run de Loyola jusqu'au Final Four NCAA en 2018, via notamment un game-winner lors du Sweet 16 contre Loyola, Marques Townes est actuellement engagé dans sa troisième saison professionnelle. Passé par Murcie et Tallinn, il valait 11,4 points à 41%, 3,1 rebonds et 3 passes décisives de moyenne cette saison en LKL. Ses meilleurs chiffres en carrière jusque-là.