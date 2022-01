Marques Townes va bien renforcer Tours

Avec la possibilité d'aligner un joueur étranger de plus sur les matches LNB, Tours a choisi d'engager un arrière américano-dominicain. Selon Total Basket, Marques Townes (1,93 m, 26 ans), récemment libéré du club lituanien du Pieno Zvaigzdes, va renforcer le promu comme prévu.

Marques Townes to Tours Metropolis Basketball is done deal per @Totalbasketgr sources. The American guard signed his new deal.



Very soon the official announcement#ProB #LNB #Basketball #Tours #Eurocup #BCL #France