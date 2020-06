Marshall Moses arrive au Lille Métropole Basket

PRO B

Crédit photo : Oklahoma State University

Lille poursuit son recrutement avec l’arrivée de l’intérieur américain Marshall Moses (2,01m, 31 ans). Sorti de l’Université d’État de l’Oklahoma en 2011 où il a réalisé un cursus complet de 4 ans, il connaîtra sa première expérience en France après avoir évolué en Turquie et en Israël. Détenteur de la double nationalité américaine et azerbaïdjanaise, il était membre de l’équipe nationale 3x3 azéri en 2017. Lors de son dernier exercice en Turquie en 2018/19, il affichait 12,3 points à 53,6% de réussite aux tirs (dont 43,8% à 3-points), et 7,4 rebonds pour 15,3 d’évaluation en 27 minutes de jeu.

Poste 5 de petite taille, il est notamment réputé pour être un joueur puissant dans la raquette mais également en dehors, un aspect qui a séduit le coach du LMB Jean-Marc Dupraz, comme retranscrit dans le communiqué du club :

"Je connaissais Marshall et je le suivais depuis quelques années déjà. C'est un intérieur de petite taille mais très costaud. Il a un bon jeu dos au panier et est capable de prendre des tirs en périphérie. Il amènera une grosse présence physique dans la raquette. La paire Taccoen/Moses sera très solide."

Avec l’arrivée de Marshall Moses, le club nordiste semble boucler son recrutement à l’intérieur, Nicolas Taccoen et Jean-Victor Traoré étant encore sous contrat, et Thomas Hieu-Courtois ayant prolongé récemment.

L'effectif du Lille Métropole Basket (LMB) pour la saison 2020/21 :